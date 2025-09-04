【ニューヨーク共同】3日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比27銭円高ドル安の1ドル＝148円05〜15銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1656〜66ドル、172円68〜78銭。早期の米利下げへの観測が強まり、米長期金利が低下。日米の金利差縮小を意識したドル売り円買いが優勢だった。