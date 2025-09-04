NPB(日本野球機構)は3日、2025年新人選手選択会議「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」の開催要項を発表しました。開催日時は2025年10月23日16時50分開始予定。昨年同様、今年度も観覧チケットの販売を予定しています。昨年のドラフト会議では、最多5球団の競合となった明治大・宗山塁選手が、抽せんの結果、楽天が引き当て入団。今季は開幕を2番・ショートでスタメンを勝ち取ると開幕から5試合連続安打を記録。ここ