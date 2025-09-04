著者に聞く第14回・前編 2021年、米ユタ州で行われているテレスコープアレイ実験が、244エクサ電子ボルトという桁外れのエネルギーをもつ宇宙線を検出した。第一発見者は、藤井俊博氏（大阪公立大学大学院准教授、南部陽一郎物理学研究所兼任研究員）。超激レア粒子検出の裏話から、宇宙の成り立ちに迫る研究の最前線まで、藤井氏に話を聞いた。エクサ電子ボルト：電子ボルト（単位はeV）は、電子が持つエネルギーの量で、電子1個