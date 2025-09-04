新エンジン搭載でリッター22km走れる！三菱のコンパクトハイトワゴン「デリカD：2（ディーツー）」の一部改良モデルが2025年2月13日に発売されました。このデリカD：2は、スズキ「ソリオ」をベースとするOEMモデル。【画像】超カッコいい！ これが「最新デリカ」です！ 画像を見る（28枚）2011年の初代モデル登場以来、コンパクトな車体ながら広大な室内空間と優れた利便性を持つことで市場の支持を得てきました。質感の高い