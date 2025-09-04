東京都江東区付近では、4日6時30分までの1時間に約100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。東京都江東区付近で猛烈な雨東京都内では局地的に雨雲が発達しています。レーダーの解析で、東京都江東区付近では、4日6時30分までの1時間に約100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒してください。土