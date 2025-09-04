ドジャースの大谷翔平【ピッツバーグ共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平が3日、ピッツバーグでのパイレーツ戦で予定していた先発登板を体調不良のため取りやめた。ロバーツ監督は「打者業は問題ないそうだが、登板は体への負担が大きい」と説明した。試合には「1番・指名打者」で打者として出場。数日間様子を見て、5日（日本時間6日）からボルティモアで行われる菅野智之の所属するオリオールズとの3連戦中に登板する見