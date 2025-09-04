夏のメイク悩みといえば「Tゾーンや小鼻のテカリ」。ファンデが崩れてしまうと気分も下がってしまいますよね。そんな女性たちのリアルな声に応えて誕生したのが、花王のベースメイクブランド『Primavista』から登場した「ピンポイントセバムオフ スティック」。発売直後からSNSで話題となり、わずか1か月で年間目標を達成。待望の再入荷が決定しました♪ Primavistaで叶えるテカリ防止 「ピンポイントセバムオフ