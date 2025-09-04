【台風15号が発生】今日（木）午前3時、奄美大島の東の海上で新たに台風15号が発生しました。日本のすぐ近くで台風になったため、近づくまで短時間です。なるべく早い台風対策をお願いします。今日（木）は九州に接近・上陸のおそれがあり、明日（金）には東へと進路を変えて列島を横断するでしょう。今回は雨台風で、特に大雨に警戒です。【今日（木）は西日本を中心に大雨】今日（木）日中は九州と四国の南東斜面を中心に大雨に