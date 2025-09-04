気象台は、午前6時40分に、洪水警報を江東区に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】東京都・江東区に発表 4日06:40時点東京地方では、4日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■江東区□大雨警報・浸水4日昼前にかけて警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報【発表】4日昼前にかけて警戒