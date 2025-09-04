◇プロ野球 セ・リーグ 巨人5-3ヤクルト(3日、京セラドーム)ヤクルト村上宗隆選手が8回、バックスクリーンへ飛び込む特大の今季15号ソロホームランを放ちました。3点を追う8回2死。2-1から巨人・大勢投手の投じた150キロを振り抜くと打球は、京セラドーム5階席バックスクリーン直撃の今季15号ソロホームラン。8月30日の広島戦以来3試合ぶりとなる村上選手の超特大弾に場内からは歓声が巻き起こりました。