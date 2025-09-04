京都・祇園に、「豆平糖」と書かれた古い木製看板のある町家づくりの菓子店『するがや祇園下里』があります。歴史がある老舗の趣ですが、実は一度閉業した店を、継ぐ予定のなかった親族の女性が２０２３年に再創業しました。【写真】由緒ある京菓子の老舗「するがや祇園下里」です日本で初めて羊羹をつくった「総本家駿河屋」の別家として１８１８年に創業した『するがや祇園下里』は、練り羊羹などのほか、三代目がつくった飴