◆ 約2カ月ぶりの登板も…平石氏「勝負になっていないというか、ちょっと不安そうな感じ」楽天・早川隆久が3日の西武戦で、7月4日以来となる先発登板。初回に適時打と本塁打を浴びて4点を失い、2回1/3（45球）・7安打2奪三振1四球6失点で8敗目を喫した。約2カ月ぶりの登板も精彩を欠いた早川の投球に、3日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』のMC・高木豊氏が「初回二死から4連打を食らった。これは困る」と語ると、