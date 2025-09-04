ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで3日、パーク初となるメイクアップブランドとの『共創アトラクション』のオープニングセレモニーが行われ、中条あやみさん（28）が登場しました。4日から順次開始となるユニバーサル・スタジオ・ジャパンの『ハロウィーン・イベント 2025』では、ゾンビが暴れまわる『ストリート・ゾンビ』や、King Gnuとコラボした『ゾンビ・デ・ダンス』、人気キャラクター・ハミクマたちの新しいショー『ハミ