タレント・渡辺美奈代（５５）のイメチェンにファンが騒然となった。渡辺は４日までにインスタグラムで「ＹｏｕＴｕｂｅ更新！【美容ＤＡＹ】バッサリ切って理想の髪型に出会う！？」とつづり、ロングヘアを巻いてゴージャスに変身した姿をアップ。ＹｏｕＴｕｂｅでは、夫がロングヘア好きなので髪をなかなか短くできないと説明。その上でイメチェンに成功し、「これいいね〜」と仕上がりに大満足だった。ファンは「めちゃ