◆イースタン・リーグ巨人６―１ヤクルト（３日・Ｇタウン）巨人のドラフト１位・石塚裕惺内野手（１９）が、プロ初の先頭打者弾となる２号ソロを放った。イースタン・ヤクルト戦（Ｇタウン）に「１番・遊撃」で先発出場。初回先頭の打席でヤクルトの先発・小沢が投じた１２４キロの変化球を捉え、左翼スタンドへ突き刺した。７月１２日の日本ハム戦（Ｇ球場）でプロ１号を放って以来となる一発で、Ｇタウンでは初本塁打。「