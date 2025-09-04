元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が３日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。物事を気にし過ぎる性格ゆえのつらさを明かす一幕があった。この日は「ちょっとしたことを気に病んじゃう気にしいな女が大集合」。「私も本当に気が小さくて」と話し出した飯田。「ちょっと、ぶつかって来られるおじさんとかいるじゃないですか」と、すれ違いざまにわざとぶつかってくる男性の被害に遭った