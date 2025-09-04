【全2回（前編／後編）の前編】前回記事【手塚治虫だけじゃない「やなせたかし」に惚れた天才たち女優にも“口説かれ”メロメロになった過去も】で紹介したように、NHKの朝ドラ「あんぱん」の主人公のモデル・やなせたかしは、永六輔や宮城まり子、いずみ・たくなど、まだ無名だった頃からさまざまな天才たちに仕事を持ちかけられている。【写真を見る】手塚治虫に依頼され制作に参加し、やなせたかし自身が“とんでもない才能