[9.3 U23アジア杯予選GL第1戦 日本 3-0 アフガニスタン ヤンゴン]まるで水を得た魚のようだった。大怪我から帰ってきた男が右サイドで躍動。右SBで先発出場を飾ったU-22日本代表DF松本遥翔(鹿島)は何度もタッチライン際を上下動し、攻守においてアグレッシブにプレーした。AFC U23アジアカップ予選の初戦。大学生7人がスタメンに名を連ね、経験値が乏しいなかでアフガニスタンを迎え撃った。そうした状況を打破し、立ち上が