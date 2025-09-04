[9.3 U23アジア杯予選GL第1戦 日本 3-0 アフガニスタン ヤンゴン]AFC U23アジアカップ予選の初戦は、終わってみれば3-0の快勝。6バック気味に守りを固めてきたアフガニスタンに対し、U-22日本代表は前半からサイド攻撃を主体にしながら攻め込んだ。そうした攻撃の舵取り役を担いつつ、ゴール前に顔を出し続けたのがMF名和田我空(G大阪)だった。所属クラブではトップ下を主戦場とするが、アフガニスタン戦は4-3-3のインサイドハ