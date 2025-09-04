4日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万1377枚だった。うちプットの出来高が5926枚と、コールの5451枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の2415枚（33円安72円）。コールの出来高トップは4万4000円の2362枚（9円安31円）だった。 コールプット 出来高