4日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は850枚だった。うちコールの出来高が499枚と、プットの351枚を上回った。コールの出来高トップは4万5000円の173枚（10円安110円）。プットの出来高トップは4万円の140枚（65円安450円）だった。 コールプット 出来高前日