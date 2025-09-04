ウクライナのゼレンスキー大統領（右）を歓迎するフランスのマクロン大統領＝3日、パリ（ゲッティ＝共同）【パリ共同】フランスのマクロン大統領は3日、ロシアとの停戦後に有志国がウクライナに提供する「安全の保証」について「準備作業は完了した」と述べた。パリで4日に有志国による首脳会合を開き、協議する予定。マクロン氏はパリでウクライナのゼレンスキー大統領を迎えた際、記者団に安全の保証の計画について「今後は