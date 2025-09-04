【ニューヨーク共同】米東部ボストンの連邦地裁は3日、トランプ政権がユダヤ系学生への嫌がらせ対策の不備を理由にハーバード大への20億ドル（約3千億円）以上の助成金や契約を打ち切ったのは大学への報復で違法だとし、打ち切りを撤回して助成金交付を再開するよう政権に命じた。政権はパレスチナ自治区ガザでの戦闘を巡り、イスラエルに抗議する学生デモの取り締まり強化を拒否したハーバード大と対立。助成金打ち切りのほか