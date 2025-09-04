ロシアのプーチン大統領（右）とウクライナのゼレンスキー大統領/Thierry Monasse/Getty Images; Getty Images（ＣＮＮ）ロシアのプーチン大統領は３日、首都モスクワでウクライナのゼレンスキー大統領と会談する用意があると訪問先の中国で述べた。プーチン氏は、米国のトランプ大統領にゼレンスキー氏との会談の可能性について聞かれ、「可能だ」と答えたことを明らかにした。「準備ができているならゼレンスキー氏をモスクワに