イギリス・マンチェスターで注目を集めているバンド「Bionic and the Wires」。なんとこのバンド、メンバーは人間だけではない。【映像】キノコがピアノを演奏する瞬間植物にセンサーを付け、その電気信号を変換し、アームを動かして楽器を演奏するという。演奏するのは地元で育ったキノコや観葉植物。それぞれの電気信号の違いによって、音の速さやリズムが変化するという。「植物が音楽を演奏する姿を見るのは、本当に信じ