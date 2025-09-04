ニューヨークで撮影が始まり、熱視線を集めている『プラダを着た悪魔2』。押しかけたパパラッチに、主演のアン・ハサウェイが注意する姿をキャッチされた。【動画】パパラッチに注意するアン・ハサウェイ本作は、2006年に公開された大人気オシゴト映画『プラダを着た悪魔』のその後を描く作品。ファン待望の続編とあり、撮影現場には大勢のファンに加え、パパラッチが大挙して押し寄せている。Peopleがインスタグラムでシェア