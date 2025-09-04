阿部サダヲ主演、松たか子がヒロインを務めるドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）の第8話（本日9月4日放送）に、佐々木蔵之介がゲスト出演。阿部とは約11年ぶりの共演で、事件解明のカギを握る法医学者を演じる。【写真】関西弁をしゃべる怪しげな？法医学者を演じる佐々木蔵之介本作は、脚本家・大石静が紡ぐ“完全オリジナルホームドラマ”にして、夫婦の愛を問う令和のマリッジ・サスペンス。第1話の見