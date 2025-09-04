アーティスト活動5周年を迎えるanoが9月3日、自身初の日本武道館ワンマンライブ＜呪いをかけて、まぼろしをといて。＞を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。今年6月に2ndアルバム『BONE BORN BOMB』をリリースし、6月から7月にかけてアルバムを提げた東名阪Zepp Tourを実施。anoが作詞作曲を担当したアニメ『タコピーの原罪』オープニングテーマ「ハッピーラッキーチャッピー」のスマッシュヒットなど、精力的