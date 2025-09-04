當真あみが主演、上白石萌音が共演するドラマ『ちはやふる−めぐり−』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の第9話が3日に放送され、めぐる（當真）と凪（原菜乃華）の直接対決を前に、ある人物が試合会場にサプライズ登場すると、ネット上には「役者が…揃った!!」「激アツ」「来週まで待ちきれん」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】試合会場にこの人がサプライズ登場東