小林由依●こばやし・ゆい…1999年10月23日生まれ。埼玉県出身。A型。欅坂46・櫻坂46で約8年半活動後、2024年2月卒業。現在、「yousti」名義でのアーティスト活動のほか、「andGIRL」のレギュラーモデルとしても活躍中。Instagram 【小林由依（yousti）さん撮り下ろし写真】 自分のことに集中できる環境をありがたく感じます 元櫻坂46の小林由依さんが「yousti（ユースティー）」名義でソロアーティストデビュー。Getna