◆男子プロゴルフツアーロピアフジサンケイクラシックプロアマ戦（３日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）１日の主催者推薦選考会（マンデートーナメント）で本戦出場権を獲得した３５歳の神農洋平（フリー）が３日、会場で取材に応じ、予選突破を目標掲げた。選考会では最後の６枠目をつかみ、本戦切符を得た。１９年の平和ＰＧＭ選手権以来、６年ぶりのレギュラーツアー出場。「マンデー受かっちゃったので