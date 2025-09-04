◆イースタン・リーグ巨人６―１ヤクルト（３日・Ｇタウン）巨人・田中将大投手（３６）が３日のイースタン・ヤクルト戦（Ｇタウン）で先発し、再昇格へアピールした。８月２９日の登録抹消後、初登板で予定の５回を２安打０封、無四球。最速１４６キロで４三振を奪い、「よかった。両サイドの直球、変化球の投げ分けができていたので打者のバランスを崩せたかな」と手応えを得た。内外の制球力とテンポの良さを改善した。初