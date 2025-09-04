◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（３日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が３日（日本時間４日）、佐々木朗希投手（２３）の今後について言及した。５月から右肩痛のため負傷者リスト（ＩＬ）入りしている朗希は前日２日（同３日）に３Ａで４度目のリハビリ登板。敵地・シュガーランド戦に先発したが、初回に２ランを２発被弾するなど一挙４失点した。２回以降は立