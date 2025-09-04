レスリング女子５０キロ級で東京五輪金メダル、パリ五輪銅メダルの須崎優衣が、スペイン旅行のプライベートショットを披露した。須崎は４日までに自身のインスタグラムで「９月も最高の一カ月になるよう一日一日を大切に頑張りますお写真はずっと行きたかったスペインに行けた時の」と説明し、世界遺産のサグラダ・ファミリアなどでスペインを満喫する画像を多数アップした。私服のプライベートショットに「素敵ですね」「