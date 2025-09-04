スマートフォンやパソコンを使う画面上でのやり取りが日常に深く浸透しつつある今、人々が直接会話を交わす機会が少なくなったようにも思える。まっすぐ人の目を見て話す事の貴重さを私たちは忘れつつあるのでは……。家族や友人と交わす会話の大切さとすばらしさを再発見、痛感させてくれるのが、特集上映「オスロ、3つの愛の風景」だ。ノルウェー映画『SEX』（2024年）、『DREAMS』（2024年）『LOVE』（2024年）の長編3部作が