〈あの人気殺し屋シリーズの最新作がワールドプレミア上映！『ロッキー』のオマージュ・シーンが本編から消えてしまった理由とは【『フレイムユニオン 最強殺し屋伝説国岡［私闘編］』】〉から続く大阪万博に合わせ、3月に続き今年2回目の開催となった大阪アジアン映画祭。8月30日には武田梨奈主演『シャンバラストーリー』のワールド・プレミア上映が行われた。日本へ来たチベット修道僧と様々な問題を抱えた日本人女性の愛を描