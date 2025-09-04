「回し車がひとりで回ってる……！と思ったら裏に職人いた」そんなユーモラスなつぶやきを添えてにXに投稿された一本の動画。そこに映っていたのは、まるで工房でせっせと作業をするかのように、回し車を前足で回すハムスターさんでした。この真剣な姿……まさに回し車職人。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■突然、前足回しを披露動画の主役は、ハムスターの「のん」ちゃん。性格はマイペースでおっとり