北海道・手稲警察署は、2025年9月3日、窃盗の疑いで札幌市西区に住む無職の男（45）と札幌市白石区に住む無職の男（45）を逮捕したと発表しました。男らは共謀の上、ことし4月7日午後5時ごろから9日午前10時半ごろまでの間に札幌市手稲区前田1条12丁目の会社の敷地内にある物置の鍵穴を破壊し、インパクトドライバー3点（時価合計約4万5000円相当）を盗んだ疑いが持たれています。盗まれたインパクトドライバーの行方