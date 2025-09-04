ダルビッシュのピッチングについて、指揮官は「一貫性が問題」と見ている(C)Getty Imagesドジャースの背中が遠い。現地時間9月2日、パドレスのダルビッシュ有は、本拠地でオルオールズとのカード第2戦に先発登板。4回0／3を投げ、6安打4失点（自責3）、6三振2四球2死球で今季5敗目（3勝）を喫した。チームは3連敗を喫し、8月25〜27日（同26〜28日）のマリナーズ戦以来、3カード連続で負け越しが決まっている。【動画】衝撃！パ