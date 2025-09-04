北海道・釧路警察署は、2025年9月3日、釧路町に住む会社員の男（49）を傷害の疑いで逮捕しました。男は、3日午後8時50分ごろ、自宅で同居する10代の長男の頭を1回殴って、軽いけがを負わせた疑いが持たれています。男は殴ったあと、長男を家の外に出していましたが、付近の人が「子どもが玄関フードの中にいます」と警察に通報し、事件が発覚しました。警察によりますと事件当時、家には家族もいて、父親は酒は飲んでいなか