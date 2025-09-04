東京では昨年「9月に35.1℃」「10月に31.9℃」を記録。それを超える気温になる？今夏は歴代最高気温が更新されるほどの暑さだった。そして、気象庁は長期予報で「9月、10月の気温は高い」と発表している。この危険な暑さが10月まで続くということか？ヤバい秋がやって来る!?その理由を専門家に聞いた！【図】日本近海の海面水温＊＊＊■今年の夏は、早く始まり遅く終わる危険な暑さが止まらない！今年の夏は、7月、8月に昨