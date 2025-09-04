【ワシントン共同】トランプ米大統領は3日、少女らへの性的虐待罪で起訴され自殺した富豪エプスタイン氏を巡る疑惑について「終わりのないでっち上げ」と述べ、野党民主党が政権の実績から関心をそらすために利用していると主張した。下院の委員会が2日、疑惑に関する3万ページ超の資料を公開したが追及はやまず、いら立ちを募らせている。トランプ氏は1月の2期目就任直後、ケネディ元大統領や公民権運動指導者キング牧師らの