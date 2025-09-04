将棋の藤井聡太七冠が3連覇を目指す王座戦第一局が、シンガポールで行われるのを前に、9月3日、会見に臨みました。9月2日、シンガポールに入りマーライオンなどの観光を楽しんだ藤井聡太七冠と挑戦者の伊藤匠叡王は、王座戦第一局を前に、記者会見でお互いの印象や意気込みを語りました。藤井聡太七冠：「伊藤叡王と私は同い年なんですけど、勉強にもなるし、刺激にもなる存在かなと思います」伊藤匠叡王：