9月3日、大井競馬場で行われた11R・アフター5スター賞（S3・3歳上・ダ1200m）は、笹川翼騎乗の1番人気、ファーンヒル（牡6・大井・荒山勝徳）が快勝した。2馬身差の2着にトーセンサンダー（牡6・浦和・小久保智）、3着にドリームビリーバー（牡6・大井・阪本一栄）が入った。勝ちタイムは1:10.9（良）。2番人気で矢野貴之騎乗、マックス（せん8・大井・福永敏）は、4着敗退。1着ファーンヒル笹川翼騎手「荒山調教師の重賞3連