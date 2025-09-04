9月3日、大井競馬場でアフター5スター賞（S3・ダ1200m）が行われ、笹川翼騎乗のファーンヒル（牡6・大井・荒山勝徳）が勝利を決めた。競馬場への入場人員は4203人で前年比91.2%（4611人）だった。同競走の売得金は以下のとおり。【大井・アフター5スター賞】ファーンヒル快勝！荒山厩舎・重賞3連勝でJBCへ弾み総売得金は24億4270万円観客動員は前年比91.2％●アフター5スター賞 売得金額7億2021万9600円（前年比147.0%・4億898