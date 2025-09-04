9月7日（日）に韓国・ソウル競馬場でおこなわれるコリアカップ（G3）の出走馬が確定した。東京シティ競馬（TCK）所属のディクテオン（せん7・荒山勝徳）は、矢野貴之騎手とのコンビで挑むことが発表された。TCK所属ディクテオン、韓国コリアカップへ出走重賞3勝の実績馬ディクテオンは8月29日に日本を出発し、現地入り後も調整を重ねてきた。矢野騎手とともに、国際舞台での走りに注目が集まる。なお、コリアカップは同競馬場