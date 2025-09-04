9月7日（日）、韓国・ソウル競馬場で行われる国際交流競走コリアスプリント（G3・ダ1200m）およびコリアカップ（G3・ダ1800m）に、日本馬が出走する。コリアスプリントには、サンライズホーク（松山弘平騎手）、タガノビューティー（石橋脩騎手）、チカッパ（武豊騎手）の3頭が参戦し、計13頭立ての一戦に挑む。【JBCスプリント】石橋脩「感謝しかない」タガノビューティーが交流G1初制覇日本馬5頭が挑戦一方、コリアカップに