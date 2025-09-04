アジアナンバー１のPRエージェンシーSNSやインフルエンサーを使った総合的な戦略PRで知られ、昨年の自民党総裁選では小泉進次郎氏の若さと改革を演出して評価を高めたPR会社のベクトルが、創業者・西江肇司社長の借金騒動に揺れている。ベクトルは学生起業家だった西江氏が'93年に設立。'12年3月に上場し、'25年2月期の実績は売上高約593億円、純利益約42億円を計上。「アジア〓1のPRエージェンシー」という評価を受けたこともある