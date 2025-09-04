2025年9月3日、北京で開かれた中国抗日戦争勝利80周年記念行事において、北朝鮮の金正恩総書記がひな壇に姿を現し、習近平国家主席の両脇をプーチン大統領とともに固めた。金正恩氏は1日、通称「1号列車」と呼ばれる専用列車で北朝鮮を出発し、2日に北京へ到着。北京駅では中国共産党序列5位の蔡奇・政治局常務委員や、王毅・政治局員兼外相らが出迎えた。その場で注目を集めたのは、金正恩氏の実娘ジュエ氏の姿が確認されたことだ