巨人の又木鉄平投手（２６）が３日、背水の覚悟でプロ初勝利をつかむことを誓った。４日のヤクルト戦（岐阜）で先発する左腕は、京セラＤでキャッチボールや短距離ダッシュで調整。「直近でチャンスをもらえたのはうれしいと同時に、後がないと思ってやらないといけないなと思います」と胸の内を明かした。今季はここまで救援で３登板、先発は４回２失点だった８月９日のＤｅＮＡ戦（横浜）以来、今季２度目となる。２軍で再調